СМИ: Капитан "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:43:13+03:00

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19 января, в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иностранного внедорожника протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак "Пешеходный переход", затем автомобили "перелетел" через бордюры и только после этого остановился. Машину через некоторое время эвакуировали, водитель же скрылся с места аварии.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. По информации «Спорт Бизнес Online», совершившая ДТП иномарка принадлежит Степану Захарчуку, который является капитаном "Нефтехимика".

Сам игрок данную информацию не комментировал. Что касается клуба, то там уже начали внутреннюю проверку.

- Хоккейный Клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе нижнекамской команды..

ИСТОЧНИК KP.RU