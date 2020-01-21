2020-01-21T10:37:25+03:00
Общество

Жители Чебоксар сдали в зооуголок более 200 новогодних елок

Деревьями уже начали кормить животных
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЧебоксарФото: пресс-служба администрации Чебоксар
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19 января в чебоксарском зооуголке «Ковчег», что в парке Николаева, закончилась акция по приему новогодних елок и сосен. За неделю горожане принесли более 200 деревьев.

- Ели начали использовать по назначению - они применяются для создания подстилок, декораций и, конечно же, работники зооуголка дают их животным в качестве пищи. Часть елок уже можно увидеть в вольерах коз, овец, альпак, лис, алтайских маралов, белок, - отмечает администрация Чебоксар.

Отметим, что в 2019 году в зооуголок после новогодних праздников люди принесли 147 хвойных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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