Жителей Чебоксар просят сдавать новогодние елки в зооуголок

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:21:53+03:00

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После новогодних праздников жители Чебоксар могут отдать свои елки в зооуголок «Ковчег», что в парке Николаева. Акция по приему деревьев началась 13 января и продлится до 19 числа. Сдать елки можно ежедневно с 10.00 до 18.00.

- Ёлки необходимы зверям в качестве витаминной добавки в рационе, а также для обустройства их вольеров. Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам, например, пеликанам, очень нравится теплая подстилка в вольере из хвойных деревьев, - отмечает пресс-служба админситарции столицы Чувашии.

Отметим, что в зооуголок не принимаются деревья с высохшими стволами и обрызганные различными химическими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU