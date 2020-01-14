Жителей Чебоксар просят сдавать новогодние елки в зооуголок
После новогодних праздников жители Чебоксар могут отдать свои елки в зооуголок «Ковчег», что в парке Николаева. Акция по приему деревьев началась 13 января и продлится до 19 числа. Сдать елки можно ежедневно с 10.00 до 18.00.
- Ёлки необходимы зверям в качестве витаминной добавки в рационе, а также для обустройства их вольеров. Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам, например, пеликанам, очень нравится теплая подстилка в вольере из хвойных деревьев, - отмечает пресс-служба админситарции столицы Чувашии.
Отметим, что в зооуголок не принимаются деревья с высохшими стволами и обрызганные различными химическими средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU