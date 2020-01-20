Жители Чебоксар решили, как после реконструкции будет выглядеть аэропорт города

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:05:46+03:00

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Жители Чебоксар путем голосования выбрали, как после масштабной реконструкции будет выглядеть аэропорт города. Из четырех предложенных на сайте воздушной гавани вариантов с большим отрывом выиграл №3.

Так, из 2295 проголосовавших за победителя отдали свои голоса 1225 человек (53%). Второе место (42% голосов) получил вариант №5.

Фото: instagram.com/aerocheb/

- Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Это помогло нам понять, в каком направление двигаться в дальнейшей работе над проектом реконструкции, - отмечают сотрудники аэропорта.

Напомним, разработкой концепции внешнего вида аэропорта Чебоксар занимались архитекторы из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU