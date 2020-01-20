Жители Чебоксар решили, как после реконструкции будет выглядеть аэропорт города
Жители Чебоксар путем голосования выбрали, как после масштабной реконструкции будет выглядеть аэропорт города. Из четырех предложенных на сайте воздушной гавани вариантов с большим отрывом выиграл №3.
Так, из 2295 проголосовавших за победителя отдали свои голоса 1225 человек (53%). Второе место (42% голосов) получил вариант №5.
Фото: instagram.com/aerocheb/
- Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Это помогло нам понять, в каком направление двигаться в дальнейшей работе над проектом реконструкции, - отмечают сотрудники аэропорта.
Напомним, разработкой концепции внешнего вида аэропорта Чебоксар занимались архитекторы из Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU