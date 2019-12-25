2019-12-25T16:41:20+03:00
Общество

Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар

Им предложено четыре варианта оформления воздушной гавани [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Летом 2020 года в Чебоксарах начнется реконструкция здания аэропортаЛетом 2020 года в Чебоксарах начнется реконструкция здания аэропортаФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Летом 2020 года в Чебоксарах начнется реконструкция здания аэропорта. Сейчас же жители Чувашии могут самостоятельно выбрать его будущий внешний вид.

Электронное голосование запущено на сайте воздушной гавани. Местным жителям предложили четыре варианта оформления здания. Сейчас с сильным отрывом лидирует вариант №3. За него выступили 214 человек, что составляет 88% от числа всех проголосовавших.

Вариант №1 выбрали 12 человек, №2 – 10 человек, №4 – 7 человек.

Первый вариант оформления воздушной гавани

Первый вариант оформления воздушной гавани

Второй вариант оформления воздушной гавани

Второй вариант оформления воздушной гавани

Третий вариант оформления воздушной гавани

Третий вариант оформления воздушной гавани

Четвертый вариант оформления воздушной гавани

Четвертый вариант оформления воздушной гавани

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала 2019 года в Татарстане объем расчетов по банковским картам увеличился до 325 миллиардов рублей
Государственное и муниципальное имущество в Татарстане будет оцифровано
С начала 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи
В 2021 году в набережночелнинском Замелекесье откроют новую школу
Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков считает, что стоимость проезда в городских автобусах была увеличена законно
Билайн в Казани признан лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров
«Бегают табунами» : жители Казани жалуются на крыс, которые облюбовали мусорные контейнеры
Мэр Набережных Челнов отметил необходимость строительства подземного перехода у Пединститута
С 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты в Татарстане составит 12,1 тысяч рублей
Забил Спартаку, а теперь едет в ЦСКА: форвард КАМАЗа пройдет сборы с московским клубом
Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар
В Казани огласили приговор «черным банкирам», незаконно обналичившим более миллиарда рублей
В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза