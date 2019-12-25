Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-25T16:41:20+03:00

Летом 2020 года в Чебоксарах начнется реконструкция здания аэропорта Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Им предложено четыре варианта оформления воздушной гавани [фото]

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Летом 2020 года в Чебоксарах начнется реконструкция здания аэропорта. Сейчас же жители Чувашии могут самостоятельно выбрать его будущий внешний вид.

Электронное голосование запущено на сайте воздушной гавани. Местным жителям предложили четыре варианта оформления здания. Сейчас с сильным отрывом лидирует вариант №3. За него выступили 214 человек, что составляет 88% от числа всех проголосовавших.

Вариант №1 выбрали 12 человек, №2 – 10 человек, №4 – 7 человек.

Первый вариант оформления воздушной гавани

Второй вариант оформления воздушной гавани

Третий вариант оформления воздушной гавани

Четвертый вариант оформления воздушной гавани

ИСТОЧНИК KP.RU