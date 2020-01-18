В 2019 году инфляция в Татарстане составила 2,9%
Стало известно, что по итогам 2019 года инфляция в Татарстане составила 2,9%. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Татарстанстат.
Так, в прошлом году продовольственные товары подорожали на 2,5% (рост за декабрь составил 0,6%), непродовольственные товары - также на 2,5% (0,1% в декабре). Стоимость услуг в республике подорожала на 3,8% (0,3% в декабре).
Напомним, что Татарстан сейчас находится на втором месте по уровню средней заработной платы в Приволжском федеральном округе. В 2019 году средняя зарплата в регионе достигла отметки в 36,3 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU