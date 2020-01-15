2020-01-15T13:40:00+03:00
Экономика

Пока Путин отмечает, что повышение доходов населения - это важнейшая задача, Татарстан хвалится вторым местом по уровню зарплат в ПФО

Больше всего в республике получают специалисты по добыче полезных ископаемых
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2019 году среднемесячная заработная плата в Татарстане выросла до 36,3 тысяч рублей.В 2019 году среднемесячная заработная плата в Татарстане выросла до 36,3 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году среднемесячная заработная плата в Татарстане выросла до 36,3 тысяч рублей. Так, по этому показателю регион оказался на втором месте в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом на итоговой коллегии Минтруда республики сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.

Больше всего в Татарстане получают специалисты по добыче полезных ископаемых (58,3 тысяч рублей) и работники финансово-страховой отрасли (50,5 тысяч рублей). Меньше всего – люди, задействованные в отрасли гостиничного хозяйства и предприятий общественного питания (23,8 тысяч рублей) и сельском хозяйстве (23,5 тысяч рублей).

Отметим, что Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Совету страны сообщил, что с 1 сентября 2020 года классные руководители в школах будут получать доплату – по 5 тысяч рублей. Он заметил, что повышение уровня доходов граждан - важнейшая задача правительства и Центрального банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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