2020-01-18T13:09:57+03:00
Спорт

Автогоночная команда из Татарстана “КАМАЗ-мастер” стала победителем ралли “Дакар - 2020”

“Золото” получил экипаж Андрея Каргинова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kamazmaster.ruФото: kamazmaster.ru
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В пятницу, 17 января, стали известны результаты ралли “Дакар - 2020”. Сразу два места на пьедестале заняла автогоночная команда из Набережных ЧелновКАМАЗ-мастер”. Так, “золото” в зачете грузовиков получил экипаж Андрея Каргинова, а “серебро” - экипаж Антона Шибалова.

- В 17-ый раз наши челнинские спортсмены доказали мастерство, продемонстрировав боевой настрой, стойкость и сплоченность, присущую автограду. Благодарю еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» – Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева – за высокий уровень подготовки и участие в международных соревнованиях. Уважаемые спортсмены! Весь город гордится вами, нашими чемпионами, и ждет вас на родной земле! - написал на своей соцстранице мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Напомним, гонка протяженность 7,8 километров прошла в Саудовской Аравии. Для Каргинова эта победа - вторая на ралли “Дакар”. Первое “золото” он получил в 2014 году

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ИСТОЧНИК KP.RU

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