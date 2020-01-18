Автогоночная команда из Татарстана “КАМАЗ-мастер” стала победителем ралли “Дакар - 2020”

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 17 января, стали известны результаты ралли “Дакар - 2020”. Сразу два места на пьедестале заняла автогоночная команда из Набережных Челнов “КАМАЗ-мастер”. Так, “золото” в зачете грузовиков получил экипаж Андрея Каргинова, а “серебро” - экипаж Антона Шибалова.

- В 17-ый раз наши челнинские спортсмены доказали мастерство, продемонстрировав боевой настрой, стойкость и сплоченность, присущую автограду. Благодарю еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» – Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева – за высокий уровень подготовки и участие в международных соревнованиях. Уважаемые спортсмены! Весь город гордится вами, нашими чемпионами, и ждет вас на родной земле! - написал на своей соцстранице мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Напомним, гонка протяженность 7,8 километров прошла в Саудовской Аравии. Для Каргинова эта победа - вторая на ралли “Дакар”. Первое “золото” он получил в 2014 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вся машина облита маслом и стоит": экипаж "КАМАЗ-Мастер" сошел с "Дакара-2020"

Шестой этап ралли " Дакар -2020" для команды " КАМАЗ -Мастер" начался с неприятных новостей. Экипаж Эдуарда Николаева был вынужден сойти с дистанции. Машина встала посреди участка и починить ее в таких условиях уже не возможно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU