"Вся машина облита маслом и стоит": экипаж "КАМАЗ-Мастер" сошел с "Дакара-2020"

Шестой этап ралли "Дакар-2020" для команды "КАМАЗ-Мастер" начался с неприятных новостей. Экипаж Эдуарда Николаева был вынужден сойти с дистанции. Машина встала посреди участка и починить ее в таких условиях уже не возможно.

Проблемы у команды Николаева начались еще на пятом этапе. На 165 километре спецучастка машина встала посреди пустыни. Вышел из строя мотор. Николаев, вместе со штурманом Евгением Яковлевым и механиком Владимиром Рыбаковым не имели возможности проконсультироваться с командой по поводу ремонта. Чинить пришлось самостоятельно прямо на месте.

Через пару часов ремонта стало понятно, что за победу на "Дакаре" Николаев бороться уже не сможет. Дополнительной проблемой стал ранний заход солнца. Чинить двигатель в темноте проблематично, учитывая, что детали весили более 100 килограммов.

- У нас пробило газовый стык, и наружу вытек весь тосол, причём из первого и шестого цилиндров. Непросто в полевых условиях приподнять и почистить 120-килограммовую головку. Конечно, это тяжело Тем не менее у нас такой экипаж, что все быстро сообразили, что надо делать. И быстренько сделали, - рассказал Николаев.

На ремонт в итоге потратили почти 12 часов, но сдаваться Николаев не собирался и все же завершил этап. На восстановление времени уже не было. Финишировал экипаж только под утро, за считанные часы до старта 6 этапа. Несмотря на все проблемы, экипаж Николаева вышел на дистанцию.

- Самое главное, что мы поможем нашим ребятам, нашей команде. Возьмём на себя роль быстрой технички, потому что мы уже отстаём по времени прилично, очень много часов. Будем стараться. Самое главное, чтобы ребята наши ехали, не ломались, ну а мы поможем, - пояснил Николаев.

Увы, но чуда не произошло, На 33-м километре шестого спецучастка машина вновь встала. На сей раз уже окончательно.

- Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато. Руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации машины и экипажа, - пояснили в пресс-службе "КАМАЗ-Мастер".

Отметим, что на данный момент общий зачет "Дакара-2020" в классе грузовиков занимает "камазовец" Андрей Каргинов. Вторым идет также представитель российской команды Антон Шибалов.