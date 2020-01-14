14 января на центральной елке Казани отметят старый Новый год 2020

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 14 января, на центральной елке Казани, которая установлена у Центра семьи «Казан», отметят старый Новый год 2020. Праздничная программа начнется в 18.00, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

На сцене выступят группа «Барабара бэнд» и певец Айрат Ганиев. Также горожан и гостей Казани ждет поздравление Деда Мороза, конкурсы и хороводы.

Отметим, что после празднования старого Нового года 2020 главную елку Казани разбирать не будут. Она, также как и ледовый городок, будет работать до марта. Все дело в популярности площадки. За новогодние праздники елку посетило 395 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU