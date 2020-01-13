Новый год 2020 в Казани: больше всего туристов приехало из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:47:56+03:00

По сравнению с прошлогодними праздниками турпоток в город увеличился на 12%

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В новогодние праздники 2020 Казань посетили более 170 тысяч туристов, сообщила на совещании в мэрии директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. И это, по ее подсчетам, на 12% больше, нежели в прошлые зимние каникулы.

- Больше всего гостей приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сибири, Екатеринбурга и городов Приволжского федерального округа, – сказала Санникова.

Средняя загрузка гостиниц в эти дни составляла 79,6%, а в пиковые даты – 3-5 января, и вовсе достигала 97%. В среднем же туристы задерживались в Казани на 2-3 ночи.

При этом в кулинарных предпочтениях они отдавали приоритет блюдам именно татарской национальной кухни.

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ИСТОЧНИК KP.RU