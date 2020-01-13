2020-01-13T12:47:56+03:00
Туризм

Новый год 2020 в Казани: больше всего туристов приехало из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири

По сравнению с прошлогодними праздниками турпоток в город увеличился на 12%
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:

В новогодние праздники 2020 Казань посетили более 170 тысяч туристов, сообщила на совещании в мэрии директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. И это, по ее подсчетам, на 12% больше, нежели в прошлые зимние каникулы.

- Больше всего гостей приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сибири, Екатеринбурга и городов Приволжского федерального округа, – сказала Санникова.

Средняя загрузка гостиниц в эти дни составляла 79,6%, а в пиковые даты – 3-5 января, и вовсе достигала 97%. В среднем же туристы задерживались в Казани на 2-3 ночи.

При этом в кулинарных предпочтениях они отдавали приоритет блюдам именно татарской национальной кухни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новогодние каникулы парки и скверы Казани посетили 450 тысяч человек

Там в рамках программы «Зима в парках 2020» уже прошли 145 мероприятий. Закончатся гуляния 14 января (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ирония судьбы» или…: татарстанец залез в чужую квартиру и жил там несколько месяцев
Новый год 2020 в Казани: больше всего туристов приехало из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири
В Чебоксарах ищут пропавшую без вести 14-летнюю школьницу
Крещение 2020 в Казани: к празднику в городе организуют четыре купели
До конца 2021 года в Набережных Челнах появятся семь новых детских сада
В Казани на «КышДаКар-фест-2020» съели 5 тысяч эчпочмаков и выпили 2 тысячи чашек чая
В Марий Эл в результате лобового столкновения двух авто пострадали 3 человека
В Набережных Челнах во время пожара спасли пенсионерку
14 января жители частного сектора в Приволжском районе Казани на день останутся без света
Снегопад загнал казанцев в 9-бальные пробки
В Казани торжества «Зима в парках 2020» посетили 450 тысяч человек
4 из 9: в Казани более половины оставшихся проблемных домов достроят за счет федерального Фонда
В Нижнекамске горел склад с деревянными поддонами
В Казанском аэропорту у пассажира, летевшего в Иран, нашли патрон к боевому пистолету
В Чувашии упал с крыши и скончался кровельщик
В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму
В Татарстане после ДТП в больнице скончался мужчина
В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека
Два чебоксарца вместо оплаченных автомагнитолы и деталей получили мыло
В Чувашии из неблагополучных семей за новогодние праздники изъяли 25 детей
Президент Татарстана Рустам Минниханов определился, кто теперь будет представлять республику в Узбекистане