В Казани торжества «Зима в парках 2020» посетили 450 тысяч человек

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:46:42+03:00

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В Казани завершается праздничная программа, посвященная Новому году, «Зима в парках 2020». Она началась 14 декабря и должна закончиться 14 января, то есть уже в этот вторник. Тем не менее в мэрии города уже подсчитали, что за неполные 30 дней мероприятий (145 торжеств) программы посетили 450 тысяч человек.

При этом отмечается, что самой популярной площадкой у жителей и гостей столицы Татарстана стал ледовый городок с главной елкой около Центра семьи «Казан».

Возле него, а также в парке «Черное озеро», непосредственно встретили сам Новый год 2002 50 тысяч человек.

Одной из любимых новинок у горожан стал снежный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу, на создание которого ушло 15 тысяч кубометров снега.

А из мероприятий, которые вызвали наибольший интерес, стал парад колокольчиков на улице Баумана, концерт группы «Меджикул» и певицы Тоси Чайкиной в Горкинско-Ометьевском лесу и концерт молодых татарских исполнителей на бульваре «Белые цветы», а также фестиваль самодельных саней в парке им.Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU