В Казанском федеральном университете появился памятник Конфуцию

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:38:15+03:00

Его вузу подарил Генконсул Китая в Казани У Инцинь

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В пятницу, 10 января, в Казанском федеральном университете (КФУ) открыли памятник китайскому мыслителю Конфуцию. Его вузу лично передал генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

Известно, что КФУ создан институт Конфуция. Вуз также сотрудничает с 39 университетами Китая по совместным проектам в геологии, нефтегазовых и информационных технологиях, а также в медицине. Кроме того, в университете сейчас обучается 1,3 тысячи студентов из Китая.

- После 13 лет неустанных усилий Институт Конфуция КФУ стал важным ядром по изучению китайского языка в России, обучив большое количество талантов, - отметил У Инцинь.

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ИСТОЧНИК KP.RU