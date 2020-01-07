2020-01-07T11:15:35+03:00
Общество

“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах

Они также предлагают главе Чебоксар подумать об увольнении заместителя сити-менеджера города Аллы Салаевой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА СВЯЗИФото: НА СВЯЗИ
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Совет чувашских старейшин просит убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах. Они считают его установку “актом неуважения коренных народов Поволжья и дестабилизацию взаимоотношений между ними”.

- В Татарстане и Башкортостане живет свыше двухсот тысяч чувашей. Установка памятника жестокому завоевателю Казанского ханства Ивану Грозному в столице Чувашии унижает национальную гордость коренных поволжских народов. Данный факт может вызвать негативное отношение к чувашскому населению Татарстана и Башкортостана и другие отрицательные последствия для межнационального мира и стабильности в Поволжье, Приволжском федеральном округе и России, - написано в жалобе на чувашском народном сайте.

Активисты предлагают главе Чебоксар Евгению Кадышеву подумать об увольнении заместителя сити-менеджера города Аллы Салаевой и начальника местного Управления образования Дмитрия Захарова. Они, по словам возмущенных жителей региона, совершили грубую ошибку в реализации принципов национальной политики.

Без наказания не может остаться и декан историко-географического факультета чувашского государственного университета. Его предлагается уволить за недопустимое искажение исторической правды.

После, прокурор республики, по мнению активистов, должен дать правовую оценку действий участников решения об установке памятника.

Напомним, бронзовый памятник Ивану Грозному в чебоксарском сквере имени Иванова открылся 26 декабря прошлого года. Небольшая скульптура защищена от воров и вандалов стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
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