В Чебоксарах торжественно открыли антивандальный памятник Ивану Грозному
Бронзовая скульптура появилась в сквере имени Константина Иванова
Фото: НА-СВЯЗИ
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В Чебоксарах состоялось торжественное открытие бронзовой скульптуры царю Ивану Грозному. Памятник установили в сквере имени Константина Иванова. Это подарок от мецената Всеволода Рощина, отмечают в пресс-службе горадминистрации.
Небольшая скульптура защищена от воров и вандалов стеклом. Известно, что она была создана в Москве и уже после привезен в столицу Чувашии.
Отметим, что памятников Ивану Грозному в России немного. Чебоксарский – второй. Первый находится в Орле.
ИСТОЧНИК KP.RU