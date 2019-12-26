В Чебоксарах торжественно открыли антивандальный памятник Ивану Грозному

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-26T12:09:55+03:00

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В Чебоксарах состоялось торжественное открытие бронзовой скульптуры царю Ивану Грозному. Памятник установили в сквере имени Константина Иванова. Это подарок от мецената Всеволода Рощина, отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Небольшая скульптура защищена от воров и вандалов стеклом. Известно, что она была создана в Москве и уже после привезен в столицу Чувашии.

Отметим, что памятников Ивану Грозному в России немного. Чебоксарский – второй. Первый находится в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU