2018-11-29T09:58:15+03:00
Общество

В Чебоксарах установят второй в России памятник царю Ивану Грозному

В ближайшее время объявят конкурс на эскиз памятника
Лика ИСАЕВА
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В Чебоксарах появится памятник Ивану ГрозномуВ Чебоксарах появится памятник Ивану ГрозномуФото: Из материалов пресс-службы
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В своем Инстаграм-каналеначальник управления образования столицы Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс среди скульптуров для создания второго в истории России памятника царю Ивану Грозному.

Иван IV, прозванный в народе Грозным, и под этим именем вошедший в историю, неоднозначный правитель из династии Рюриковией. Царь отличался сильным и непредсказуемы характером, считался тираном и его боялись современники за взрывной и мстительный характер. При Иване Грозном появилась опричина, были казнены многие представители российского дворянства, погублены тысячи жителей страны.

Вместе с тем во время правления царя были увеличены територии страны, присоеденено Казанское ханство и другие, и для укрепления страны на месте села Чебоксарка на одноименной реке воздвигли крепость, с возникновения которой и появился город Чебоксары.

Памятник установят к 550-летию столицы республики, которое будут отмечать в 2019 году.

ервый и пока единственный памятник Ивану Грозному был установлен в Орле в 2016-м году.

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