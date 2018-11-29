В Чебоксарах установят второй в России памятник царю Ивану Грозному

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-29T09:58:15+03:00

В ближайшее время объявят конкурс на эскиз памятника

Изменить размер текста: A A

В своем Инстаграм-каналеначальник управления образования столицы Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс среди скульптуров для создания второго в истории России памятника царю Ивану Грозному.

Иван IV, прозванный в народе Грозным, и под этим именем вошедший в историю, неоднозначный правитель из династии Рюриковией. Царь отличался сильным и непредсказуемы характером, считался тираном и его боялись современники за взрывной и мстительный характер. При Иване Грозном появилась опричина, были казнены многие представители российского дворянства, погублены тысячи жителей страны.

Вместе с тем во время правления царя были увеличены територии страны, присоеденено Казанское ханство и другие, и для укрепления страны на месте села Чебоксарка на одноименной реке воздвигли крепость, с возникновения которой и появился город Чебоксары.

Памятник установят к 550-летию столицы республики, которое будут отмечать в 2019 году.

ервый и пока единственный памятник Ивану Грозному был установлен в Орле в 2016-м году.