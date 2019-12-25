В Казани до сих пор не могут найти участок для строительства Соборной мечети
В эту среду, 25 декабря, в Казанской Ратуше на предновогодней встрече с журналистами мэр города Ильсур Метшин сообщил, что по поводу того, где именно построят Соборную мечеть, полной ясности нет. В Духовном управлении мусульман Татарстана с этим вопросом пока до конца не определились.
Как заверил мэр Казани, там обещали ознакомить с вариантами размещения данной мечети в ближайшее время.
Напомним, то что Соборной мечети вместимостью до 15 тысячи верующих в столице Татарстана уже вопрос решенный. Единственное, что до сих пор неизвестно, так это место ее расположения. Звучали разные варианты, где ее можно было бы построить. Это и территория парка аттракционов «Кырлай», площадка около Центра семьи «Казан», около речного порта и даже рядом, а то и вовсе вместо НКЦ «Казань».
ИСТОЧНИК KP.RU