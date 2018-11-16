2018-11-16T11:08:11+03:00
Общество

Большая Соборная мечеть может появиться рядом с Центром семьи «Казан»

С таким предложением выступил заслуженный архитектор Татарстана Айвар Сатаров
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Телеграм-канал "Архитектурасы"Фото: Телеграм-канал "Архитектурасы"
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Известный казанский архитектор Айвар Сатаров для строительства Соборной мечети в Казани предложил использовать площадку на берегу реки Казанка - напротив Казанского Кремля.

Там строение будет видно из разных точек города, а главное, центр Казани, и так перенасыщенный храмами сможет разгрузиться от количества верующих. Тем более район Заречья давно нуждается в крупной мечети.

Место предложенное заслуженным архитектором Татарстана - между Центром семьи «Казан» и «Татнфефтьареной» действительно имеет хороший обзор с разных точек города. А верующим будет удобно добираться туда благодаря удобной транспортной логистике района.

Вот только идея строительства Соборной мечети около «Казана» не обрадовало горожан. В социальных сетях они начали всерьез задумываться, что такое строение может испортить геометрическую стилистику Ново-Савиновского района.

Да и призыв к молитве может вызывать неудобства у жителей элитных квартир с видом на Казанский Кремль. Горожане предлагают построить Соборную мечеть не в центре города и не на противоположном от Кремля берегу Казанки, а за городом.

В сентябре муфтий Татарстана Камиль Самигуллин впервые высказал мысль о строительстве в Казани Соборной мечети. Вскоре официально было заявлено, что ее построят в центральной части города и варианты ее размещения уже есть.

Ранее в Интернете появилась петиция в поддержку строительства в Казани большой Соборной мечети, где верующие могли бы собраться на праздник. Сейчас они вынуждены читать гает-намазы под открытым небом.

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