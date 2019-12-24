Казань попала в топ-3 городов России с самым эффективным управлением

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-24T19:33:07+03:00

В исследовании участвовало 92 столицы, которые оценивал 171 эксперт. Фото: Рамиль ГАЛИ

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Казань заняла второе место в рейтинге городов России по уровню муниципального управления. Исследование проводило Агентство политических и экономических коммуникаций. В нем участвовало 92 региональных столицы, которые оценивал 171 эксперт.

«Золото» столица Татарстана уступила Тюмени. Тройку лидеров замыкает Салехард.

Напомним, в конце ноября текущего года Казань становилась самым лучшим городом России по качеству жизни. Оценивались работы служб, связанных с обслуживанием и ремонтов домов, состояние общественного транспорта, уровень образования и культурной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU