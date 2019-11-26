Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
Сразу после столицы Татарстана идут Грозный и Тюмень
Исследование провел Финансовый университет при правительстве РоссииФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни. Результаты соответствующего исследования Финансового университета при правительстве страны сообщает ТАСС.
Эксперты помимо всего оценивали работы служб, связанных с обслуживанием и ремонтов домов, состояние общественного транспорта, уровень образования и культурной инфраструктуры. Опрошены были по 600 человек из 78 городов.
«Серебро» в топе взял Грозный, а «бронзу» - Тюмень. Москва, в свою очередь, заняла лишь пятое место. Последние строчки рейтинга занимают Махачкала и Улан-Удэ.
ИСТОЧНИК KP.RU