В новогодние каникулы 2020 в лагерях Татарстана смогут отдохнуть более 9,3 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-24T13:06:54+03:00

Стоимость путевок на зимние смены колеблется от 5 тысяч до 14 тысяч рублей

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Зимние каникулы школьников в Татарстане начнутся 27 декабря. Вплоть до 8 января в республике будут работать 218 лагеря, в которых смогут отдохнуть более 9,3 тысяч детей. Об этом на брифинге, посвященном праздничным мероприятиям в республике в новогодние каникулы 2020, сообщил министр молодежи региона Дамир Фаттахов.

Так, в 19 стационарных загородных лагерях отдохнут 2,6 тысяч школьников, в санитарно-курортных организациях – 180 ребят, а в лагерях дневного пребывания – 6,5 тысяч. Стоимость путевок на зимние смены колеблется от 5 тысяч до 14 тысяч рублей.

Глава ведомства заметил, что самые популярные направления смен — спортивно-оздоровительное, социально-педагогическое и творческое.

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ИСТОЧНИК KP.RU