Отличившиеся школьники из Татарстана посетят новогодние елки различных уровней

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-20T18:17:18+03:00

Дети из Татарстана посетят главную новогоднюю елку России и елка Полномочного представителя Президента страны в ПФО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние каникулы в республике продлятся почти две недели с 27 декабря по 8 января

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Совсем скоро у детей начнутся зимние каникулы. В Татарстане они продлятся почти две недели с 27 декабря по 8 января. Часть школьников республики за это время успеют побывать на новогодних елках различных уровней, сообщает региональное министерство молодежи.

С 23 по 25 декабря в Нижнем Новгороде состоится новогодняя елка Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В ней примут участие 20 воспитанников Татарстанского кадетского корпуса.

25 декабря в казанской «Татнефть – Арене» пройдет республиканская новогодняя елка для одарённых детей - победителей предметных олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных состязаний, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей, а также детей из многодетных семей.

С 24 по 26 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоится главная елка страны. На нее попадут 105 детей из Татарстана.

Также с 24 по 26 декабря в Москве состоится новогодняя елка для детей-сирот Министерства просвещения России. Из Татарстана туда отправятся 8 воспитанников детдомов.

Также известно, что в течение новогодних каникул - с 27 декабря по 8 января, в Татарстане в пришкольных лагерях отдохнут 6 548 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU