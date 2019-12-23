Новый год 2020 в Нижнекамске: в парке «СемьЯ» зажжет огни золотая 16-метровая елка

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-23T19:21:46+03:00

Еще одна 16-метровая, но уже белая ель будет радовать горожан на площади Лемаева

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Стало известно, что самая высокая новогодняя елка Нижнекамска достигнет 16 метров. А это – почти пятиэтажный дом! Красавица золотого цвета зажжет свои огни в центральном парке «СемьЯ»

- Неподалёку разместится ледовый городок с горками, лабиринтами, аттракционом «Чаша» и шестью фотозонами. На волейбольной и баскетбольной площадках в парке открыты катки, также можно взять напрокат лыжи, сноуборды, тюбинги, - сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Еще одна 16-метровая, но уже белая елка будет радовать горожан на площади Лемаева. Рядом с ней расположится огромный ёлочный шар.

Красная елка высотой чуть меньше – 14 метров – появится на набережной. Зеленая 12-метровая – в парке «Veliki».

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Главная зеленая красавица Нового года 2020 в Казани достигает своей верхушкой 35-метровой отметки. Огни на ней, кстати, готовы зажечь уже в четверг, 26 декабря (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU