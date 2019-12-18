У кого елка выше: в России Казань вошла в топ-3 городов с самой большой новогодней красавицей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-18T11:14:59+03:00

В столице Татарстана она достигает 35 метров. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Огни на ней зажгут 26 декабря

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Согласно, составленному порталом ТурСтат, рейтингу, Казань вошла в топ-3 российских городов с самой высокой новогодней елкой.

Напомним, главная зеленая красавица Нового года 2020 достигает своей верхушкой 35-метровой отметки. Огни на ней, кстати, готовы зажечь уже в следующий четверг, 26 декабря. А установлена она на площадке у Центра семьи «Казан».

Столицу Татарстана по высоте новогодней елки обгоняет только Красноярск – 55 метров, и Екатеринбург – 50 метров.

Далее список продолжает Барнаул с елкой под 32 метра, Тула – так же 32 метра, Уфа и Пермь - 30 метров, Владивосток и Тюмень - 28 метров. Замыкает десятку самых высоких новогодних елок России как ни странно Москва – 27 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU