Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет помогать Татарстану в создании лимузинов Aurus
Запуск их серийного производства намечен на 2021 год
Серийное производство лимузинов должно начаться в 2021 году.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:
В пятницу, 20 декабря, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями фонда из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Стороны обсудили запуск серийного производства автомобилей представительного класса Aurus в особой экономической зоне «Алабуга». Дело в том, что для реализации данного проекта было организовано ООО «Аурус», куда среди прочих вошел фонд из ОАЭ.
Во время беседы Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что проект «Аурус» будет успешным.
Напомним, что серийное производство лимузинов должно стартовать в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU