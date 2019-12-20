2019-12-20T18:29:53+03:00
Общество

Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет помогать Татарстану в создании лимузинов Aurus

Запуск их серийного производства намечен на 2021 год
Алина ГАБДУЛИНА
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Серийное производство лимузинов должно начаться в 2021 году.Серийное производство лимузинов должно начаться в 2021 году.Фото: Алиса ТИТКО
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В пятницу, 20 декабря, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями фонда из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Стороны обсудили запуск серийного производства автомобилей представительного класса Aurus в особой экономической зоне «Алабуга». Дело в том, что для реализации данного проекта было организовано ООО «Аурус», куда среди прочих вошел фонд из ОАЭ.

Во время беседы Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что проект «Аурус» будет успешным.

Напомним, что серийное производство лимузинов должно стартовать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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