2019-12-20T18:08:24+03:00
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане достигла 36,4 тысяч рублей

По сравнению с 2018 годом она выросла на 6%
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом, реальная сумма оплаты увеличилась на 1,5%При этом, реальная сумма оплаты увеличилась на 1,5%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На данный момент средняя заработная плата в Татарстане составляет 36 357 тысяч рублей. Это на 6% больше, чем в 2018 году. При этом, реальная сумма оплаты увеличилась всего на 1,5%. Такие цифры сообщает Татарстанстат.

Напомним, самая высокая средняя зарплата по последним данным в Нижнекамске - 44,8 тысяч рублей. На малых и средних предприятиях жители города в среднем зарабатывают 33 327 рублей, на градообразующих предприятиях – 58 067 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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