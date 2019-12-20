Средняя зарплата в Татарстане достигла 36,4 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-20T18:08:24+03:00

По сравнению с 2018 годом она выросла на 6%

Изменить размер текста: A A

На данный момент средняя заработная плата в Татарстане составляет 36 357 тысяч рублей. Это на 6% больше, чем в 2018 году. При этом, реальная сумма оплаты увеличилась всего на 1,5%. Такие цифры сообщает Татарстанстат.

Напомним, самая высокая средняя зарплата по последним данным в Нижнекамске - 44,8 тысяч рублей. На малых и средних предприятиях жители города в среднем зарабатывают 33 327 рублей, на градообразующих предприятиях – 58 067 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU