Жители Нижнекамска зарабатывают больше всех в Татарстане?

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-12T15:05:06+03:00

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Стало известно, что с января по сентябрь 2019 году средняя зарплата в Нижнекамске выросла на 5,9% по сравнению с предыдущим подобным периодом. Так, каждый месяц горожане в среднем получают 44,8 тысяч рублей.

- На малых и средних предприятиях города нижнекамцы в среднем зарабатывают 33 327,3 рублей, на градообразующих предприятиях – 58 067 рублей, - сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Отметим, что средняя зарплата жителей Нижнекамска сейчас выше, чем по Татарстану в целом. В республике этот показатель находится на отметке в 36,2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU