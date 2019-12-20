2019-12-20T12:30:07+03:00
Общество

Более 100 детей из Татарстана отправятся на Кремлевскую ёлку-2020 в Москву

Мероприятие состоится 25 декабря
Лика ИСАЕВА
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В Москву поедут 105 татарстанцевВ Москву поедут 105 татарстанцев
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Уже 25 декабря в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце, состоится общероссийская новогодняя елка. На это праздничное мероприятие получили приглашение 105 детей из Татарстана.

Среди них победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, кадеты и другие школьники, отличившиеся во время учебы. Персональные приглашения получили и дети, получившие награды за спасение утопающих.

В Москву дети уедут уже 23 декабря вместе с сопровождающими их взрослыми, сообщили в Минмолодежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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