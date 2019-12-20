Жители Набережных Челнов могут сыграть в массовке нового сериала Федора Бондарчука

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-20T12:23:11+03:00

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26 января в Набережных Челнах начинаются съемки сериала об автогоночной команде «КАМАЗ-Мастер». Напомним, картину готовит продюсерский центр Федора Бондарчука. Сейчас же идет прием заявок на участие в массовых сценах.

Создатели сериала нуждаются в мужчинах и женщинах от 25 до 45 лет.

- Вы должны быть абсолютно мобильны. Вам могут перезвонить буквально за день до съёмки. Это значит, что 12 часов следующего дня вы должны посвятить съемочному процессу без опозданий (вы должны обладать свободным графиком, способностью подстроиться под съёмки по звонку), - отмечают организаторы кастинга.

Всех желающих просят написать полное имя, размер одежды и прислать фотографию. Заявки на участие принимаются вплоть до 22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU