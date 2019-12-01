В январе 2020 года Федор Бондарчук начнет в Татарстане съемки сериала о команде “КАМАЗ-Мастер”
Известный режиссер Федор Бонадрчук снимет в Татарстане сериал об автогоночной команде “КАМАЗ-Мастер”. Сделано это будет в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 50-летия “КАМАЗа”.
- В январе 2020 года группа компании “Арт Пикчерз” высаживает свой десант в Татарстане и начинает работать. Спасибо профессиональной команде Федора Бондарчука! Работаем!» — написал министр спорта региона Владимир Леонов на своей соцстранице.
Жители Татарстана оценили идею, оставив положительные комментарии под постом главы ведомства:
“Это круто. Очень круто”,
“Запечатление истории!”,
“Отличная новость”.
ИСТОЧНИК KP.RU