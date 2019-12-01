В январе 2020 года Федор Бондарчук начнет в Татарстане съемки сериала о команде “КАМАЗ-Мастер”

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-01T17:08:02+03:00

Сделано это будет в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 50-летия “КАМАЗа”

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Известный режиссер Федор Бонадрчук снимет в Татарстане сериал об автогоночной команде “КАМАЗ-Мастер”. Сделано это будет в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 50-летия “КАМАЗа”.

- В январе 2020 года группа компании “Арт Пикчерз” высаживает свой десант в Татарстане и начинает работать. Спасибо профессиональной команде Федора Бондарчука! Работаем!» — написал министр спорта региона Владимир Леонов на своей соцстранице.

Жители Татарстана оценили идею, оставив положительные комментарии под постом главы ведомства:

“Это круто. Очень круто”,

“Запечатление истории!”,

“Отличная новость”.

ИСТОЧНИК KP.RU