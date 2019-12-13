Новый казанский зоопарк «Река Замбези» начнет работать в тестовом режиме с 21 декабря

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-13T15:37:18+03:00

Там уже поселились 29 видов животных из 34 запланированных

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Открытия нового зоопарка в Казани горожане ждали не один год. И вот стало известно, что «Река Замбези» начнет работать в тестовом режиме 21 декабря.

Полностью зоопарк будет заселен лишь в 2020-2021 годах, но уже сейчас посетители смогут увидеть 29 видов животных из 34 запланированных. Среди них и те, кто переехал в «Реку Замбези» из старого зооботсада.

- На данный момент в новых вольерах уже практически освоились такие животные, как бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, лемуры, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До 21 декабря в зоопарк приедут сипы. А в следующем году его пополнят шимпанзе, жираф, гориллы, слон, носорог и гепарды. Специалисты отмечают, что некоторые виды животных, которых планируется завезти, не представлены ни в одном из зоопарков России.

Напомним, в «Реке Замбези» также пройдут и новогодние елки.

ИСТОЧНИК KP.RU