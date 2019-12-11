В Казани новый зоопарк «Река Замбези» примет первых посетителей 28 декабря

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-11T12:40:49+03:00

В этот день там пройдет новогодняя елка и экскурсия

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Открытия зоопарка «Река Замбези» в Казани горожане ждали ни один год. Из раза в раз долгожданное событие переносилось на неопределенный срок. И вот теперь, кажется, он готов принять первых гостей!

Так, в интернете появилась предложение купить билеты на новогоднюю елку в «Реке Замбези». Согласно расписанию, первое представление там состоится 28 декабря. Последующие – 29 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. Попасть на мероприятие можно, заплатив за вход более тысячи рублей.

После шоу для первых посетителей проведут экскурсию по территории нового зоопарка. В частности, они рассмотрят изнутри оснащение, к сожалению, пока в большинстве пустующих, вольеров.

Напомним, недавно «Реку Замбези» проверила инспекция Госстройнадзора Татарстана. Объект соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU