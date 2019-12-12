Казанскому «Рубину» придется заплатить 25 тысяч рублей за баннер своих фанатов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-12T11:20:30+03:00

Все это - знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» Фото: Алина НИЗАМОВА

Несогласованную надпись «Фанат – не преступник» они вывесили на трибуне на стадионе в Сочи

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Несогласованный баннер фанатов казанского «Рубина» обойдется футбольной команде в 25 тысяч рублей. Напомним, надпись «Фанат – не преступник» был повешен на трибуны стадиона «Фишт» во время игры казанцев с сочинцами. Именно за эту выходку «Рубин» оштрафован Российским футбольным союзом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, фанаты «Рубина» тогда покинули стадион на 30-й минуте игры. После баннер сняли стюарды.

Все это - знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU