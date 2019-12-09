2019-12-09T13:20:07+03:00
Спорт

Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион

Они ушли со своих мест на 30-ой минуте матча казанцев с «Сочи» [фото]
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Так же фанатский сектор покинули и активные болельщики хозяев.Так же фанатский сектор покинули и активные болельщики хозяев.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Фанаты «Рубина» поддержали акцию фанатов «Спартака» и покинули стадион «Фишт» в матче 19-го тура чемпионата России между казанским клубом и «Сочи», который завершился со счетом 1:1.

Они ушли со своих мест на 30-ой минуте игры. Уходя фанаты оставили плакат с надписью «#фанатнепреступник», однако его сняли стюарды. Так же фанатский сектор покинули и активные болельщики хозяев, но во втором тайме были замечены на другой трибуне стадиона.

Уходя фанаты оставили плакат. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уходя фанаты оставили плакат.Фото: Алина НИЗАМОВА

В знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» на прошлой неделе фанаты в текущем туре чемпионата России массово покидали трибуны прямо по ходу игр. Акция была инициирована фанатской группировкой московского клуба («Фратрией»), которая призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех матчей тура. По итогам тура фанаты всех 16 клубов клубов премьер-лиги приняли участие в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
Билайн дарит казанцам скидку 20% на связь в 2020 году
В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад
В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз
В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли
В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордыные 1,5 миллиарда рублей
В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы
В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет
Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки
В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб