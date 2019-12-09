Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион
Фанаты «Рубина» поддержали акцию фанатов «Спартака» и покинули стадион «Фишт» в матче 19-го тура чемпионата России между казанским клубом и «Сочи», который завершился со счетом 1:1.
Они ушли со своих мест на 30-ой минуте игры. Уходя фанаты оставили плакат с надписью «#фанатнепреступник», однако его сняли стюарды. Так же фанатский сектор покинули и активные болельщики хозяев, но во втором тайме были замечены на другой трибуне стадиона.
Уходя фанаты оставили плакат.Фото: Алина НИЗАМОВА
В знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» на прошлой неделе фанаты в текущем туре чемпионата России массово покидали трибуны прямо по ходу игр. Акция была инициирована фанатской группировкой московского клуба («Фратрией»), которая призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех матчей тура. По итогам тура фанаты всех 16 клубов клубов премьер-лиги приняли участие в акции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»