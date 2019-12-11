12 декабря в Татарстан придет похолодание: на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-11T17:49:25+03:00

Ночью 13 и 14 декабря дело может дойти и до - 17 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Как и предупреждал Гидрометцентр Татарстана, в этот четверг в регионе установится минусовая температура.

Так, 12 декабря ночью местами еще пройдет мокрый снег и слабая метель, а днем осадков уже не ожидается. При этом в светлое время суток столбики термометров максимум покажут от -4 до -9 градусов (в Казани от -4 до -6). На дорогах гололедица, местами даже сильная.

В последующие пятницу и субботу осадков в Татарстане так же не ожидается. При этом ночью и утром 13 декабря местами по республике температура воздуха может опуститься до -17 градусов. Днем от -4 до -9.

14 декабря снова без осадков, температура воздуха местами снова может опуститься до -17. Днем же столбики термометров максимум покажут от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU