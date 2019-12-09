2019-12-09T16:14:14+03:00
Общество

Туман и гололедица на дорогах: плюсовая температура в Татарстане продержится до 11 декабря

Так, уже в четверг днем обещается максимум от -2 до -7 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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14-15 декабря на востоке региона и до -12 градусов.14-15 декабря на востоке региона и до -12 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока Татарстан находится под влиянием теплых секторов активных атлантических циклонов, которые сейчас перемещаются по северным широтам. Так, по информации Гидрометцентра юго-западные и западные ветры принесли в регион тепло с Атлантики. В последнее время температура воздуха прогревалась до +3. В итоге среднесуточные температуры превысили норму на 8-9 градусов.

Во вторник, 10 декабря, ситуация с погодой не изменится. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Правда, в отдельных районах Татарстана ожидается, а также сильная гололедица на дорогах. Днем температура воздуха максимум от -3 до +2 градусов.

А днем в среду, 11 декабря, к границам республики подойдет холодный атмосферный фронт северного циклона. Так, что возможен снег, мокрый снег, а местами даже метель. Столбики термометра в своем максимуме покажут все те же +2 градуса.

В четверг, 12 декабря, все изменится. Все к тому же снегу и метели добавится сильный ветер с порывами до 16 м/с. Днем ожидается также интенсивный рост атмосферного давления – в Татарстан придет западный антициклон. Поэтому осадки прекратятся, вместо юго-западного начнет дуть северный ветер. Температура воздуха прогнозируется в пределах от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Далее – до конца недели, по данным Гидрометцентра Татарстана, в республике существенных осадков не ожидается, ночью от -8 до -13, при прояснениях и на востоке до -18 градусов; днем от -4 до -9, а 14-15 декабря на востоке региона и до -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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