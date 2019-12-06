Казанский зоопарк "Река Замбези" проверила инспекция Госстройнадзора Татарстана

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-06T11:29:50+03:00

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Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ сообщает, что комиссия инспекции государственного строительного надзора Татарстана провела тщательную проверку зоопарка Казани. Изучив все представленные документы, сами объекты, комиссия подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция зоопарка в г.Казань 1 очередь" соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

Это значит, что Зоопарк "Река Замбези" получил заключение о соответствии.

Сейчас администрация зоопарки закупает животных и птиц, которые успешно проходят адаптацию после переезда в столицу Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU