Казанский зоопарк "Река Замбези" проверила инспекция Госстройнадзора Татарстана
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ сообщает, что комиссия инспекции государственного строительного надзора Татарстана провела тщательную проверку зоопарка Казани. Изучив все представленные документы, сами объекты, комиссия подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция зоопарка в г.Казань 1 очередь" соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.
Это значит, что Зоопарк "Река Замбези" получил заключение о соответствии.
Сейчас администрация зоопарки закупает животных и птиц, которые успешно проходят адаптацию после переезда в столицу Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»