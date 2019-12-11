СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-11T11:26:12+03:00

На предприятие вернулось около 250 сотрудников

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Стало известно, что Казанский завод синтетического каучука возобновил работу. Предприятие сформировало пакет заказов на будущий год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на завод уже вернулось около 250 сотрудников. В скором времени ожидается полное восстановление производства синтетического каучука. Соответствующая программа развития предприятия ранее была представлена президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

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ИСТОЧНИК KP.RU