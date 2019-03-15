Казанский завод каучука предъявил госкорпорации развития ВЭБ.РФ требований на 3,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-15T17:00:50+03:00

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Казанский завод синтетического каучука обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Предприятие предъявляет требования в размере 3,7 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Известно, что ранее Казанский завод каучука обращался в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании себя банкротом. Позже завод был включен в перечень стратегических предприятий страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU