Казанский завод каучука предъявил госкорпорации развития ВЭБ.РФ требований на 3,7 миллиарда рублей
Соответствующее исковое заявление предприятие подало в Арбитражный суд Москвы
Фото: pixаbay.com
Изменить размер текста:
Казанский завод синтетического каучука обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Предприятие предъявляет требования в размере 3,7 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
Известно, что ранее Казанский завод каучука обращался в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании себя банкротом. Позже завод был включен в перечень стратегических предприятий страны.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»