В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-10T16:00:35+03:00

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Счастливый финал у истории с исчезновением из школы семилетнего Павла, сына многодетной матери, Агины Алтынбаевой. Напомним, что ребенок не пришел в класс сегодня 10 декабря, несмотря на то, что мама лично привезла его в школу.

Мальчика в трех километрах от школы, где он учится, отыскала инспектор ПДН Надежда.

Пост об этом уже разместила на своей страничке сама женщина:

Счастливая сцена встречиФото: из личного архива

"Сына мне передали. Бедненький ходил по улице , первое что ребенок сказал,это то что он хочет пить воды. А остальное я даже не стала расспрашивать... Надежда Николаевна инспектор ПДН сама лично нашла его на улице в трёх километрах от школы. Благодарности для неё нет предела... Вы инспектор от бога... С Надеждой Николаевной я была познакомлена сегодня впервые.Помимо опер группы , других сотрудников и экипажей Она с самого утра вела тоже поиски Павла и даже откзалась от своего обеденного времени, что несомненно восхищение о ней превыше всего. Р.S ...Честно скажу... за всё это время находившееся в Мамадыше это первое моё спасибо в адрес полиции и низкий поклон за организацию поиска ребенка" (стиль и орфография сохранены).

ИСТОЧНИК KP.RU