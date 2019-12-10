У скандально-известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой пропал 7-летний сын

ЧП в Набережных Челнах: бесследно исчез 7-летний сын многодетной матери Агины Алтынбаевой. Имя женщины стало уже нарицательным из-за ее порой скандальными выходками. То она сажает за руль несовершеннолетнего ребенка и выкладывает видео в соцсети; то кусает представителей детсада, не согласившись с начислением оплаты; то подает заявление на следователя, который задержал ее сына по подозрению в попрошайничестве; или ведет автомобиль с грудным ребенком на руках.

Тревогу подняла классный руководитель Павла А. Она позвонила Агине и сказала, что ребенок не пришел в школу. Женщина тут же поехала в учебное заведение.

- Я сама утром привезла детей в школу и видела, как они зашли, - рассказала "Комсомольской правде Казань. - Затем на видео видно, как он выбежал из школы полностью одетый.

Женщина подала заявление о пропаже мальчика в полицию. Вместе со старшим сыном Вадимом она объезжает городские улицы в поисках Павла. Незадолго до произошедшего Агину и Павла приглашал к себе следователь, чтобы допросить по истории с попрошайничеством, но мальчик категорические отказался повторять то, что уже несколько раз рассказывал правоохранителям.

"Мой сын пропал со школы!!!! Сегодня отвезла детей в школу. Дети зашли в школу. Но Павел так и не дошел до класса. С восьми часов веду поиски ребенка совместно с полицией... До этого звонил следователь и просил допросить детей, так как в материалах дела бывших их показаний нету,Каким то образом они потерялись . Павел сказал что категорически несколько раз повторять больше ничего не собирается. Уверенна,что это и послужило поводом". - вот такой текст она разместила на своей страничке в соцсетях (пунктуация и орфография сохранены, ред.)