2019-12-06T15:35:30+03:00
Общество

«Не дай Бог встретить их на пути»: в Набережных Челнах женщина жалуется на стаю собак, которая разгрызла ее кошку

От их зубов также успели погибнуть и соседские куры
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Алия Н.Фото: Алия Н.
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Жительница улицы Рябиновая в Набережных Челнах Алия Н. сообщила о стае бездомных собак, которые поселились в 68 микрорайоне города. От их зубов уже успели погибнуть другие животные.

- По 68 микрорайону бегает стая бездомных собак! Сегодня разодрали мою кошку. Недавно напали на курятник соседей и порвали кур! Дети ходят на остановку пешком. Не дай Бог встретить их на пути. Примите меры! – написала женщина на портале «Народный контроль».

Свою жалобу Алия направила администрации города. Женщине пока никто не ответил.

Отметим, что с наступлением холодов жалоб на агрессивное поведение бездомных животных в городах Татарстана стало все больше. Так, недавно животные пугали посетителей парка Урицкого в Казани. Там собаки гонялись за утками и ловили их на глазах у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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