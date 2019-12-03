«Даже там не можете навести порядок»: казанцев пугает стая собак в парке Урицкого

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-03T11:57:56+03:00

Животные бегают за утками и ловят их на глазах у детей

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Жительница Казани Екатерина А. пожаловалась на стаю бездомных собак, которые бегают в парке Урицкого. Со слов женщины, животные бегают за утками и ловят их на глазах у детей.

- Огромная стая собак в парке Урицкого! Целая стая псов бегает шугает уток. Одну чуть не поймали! Все это на глазах детей! Столько детей в парке! Даже там не можете навести порядок с этими бездомными псами! Страшно приходить гулять с детьми! – написала Екатерина на портале «Народный контроль».

Также на бездомных собак жалуются жители улицы Гарифьянова.

Фото: Ринат С.

- Вокруг школы, детсада много детей гуляет и целая стая бездомных собак! Надо это решать как-то! - написал на портале некто Ринат С.

Обе заявки пока назначена комитету жилищно-коммунального хозяйства города.

ИСТОЧНИК KP.RU