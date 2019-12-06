В Чебоксарах пропавшего 29-летнего парня нашли мертвым
29-летний житель Чебоксар Альберт Шамстудинов ушел из дома 28 ноября и пропал. Близкие забили тревогу. Поисками парня занимались более сотни волонтеры и полиция. Больше недели о нем ничего не было известно. А в пятницу, 6 декабря, Альберт был найден мертвым.
О трагической новости сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». При каких обстоятельствах парень умер, и где он находился все время поисков, не сообщается. Ранее волонтеры предполагали, что Альберт Шамсутдинов мог выехать из города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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