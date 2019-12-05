В Чувашии ищут пропавшего 29-летнего парня
В Чувашии начались активные поиски 29-летнего жителя Чебоксар Альберта Шамсутдинова. Молодой человек ушел из дома 28 ноября, но обратно до сих пор не вернулся. На связь с близкими он также не выходил
Известно, что Альберт ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная шапка, черная куртка, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Волонтеры отмечают, что парень может находиться в другом городе. Всех, кто видел Альберта после 28 ноября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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