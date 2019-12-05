2019-12-05T16:40:13+03:00
Общество

Один из участков Большого Казанского кольца назовут «Магистраль 100-летия ТАССР»

Речь идет об участке дороги от улицы Мидхата Булатова до Борисковской
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-сулжба мэрии КазаниФото: пресс-сулжба мэрии Казани
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Стало известно, что в Казани появится магистраль 100-летия ТАССР. Именно так назовут участок Большого Казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов города.

Напомним, ранее правительство России на строительство данного участка БКК выделило дополнительно 650 миллионов рублей. Это будет четырехполосная дорога, соответствующая категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Работы по ее созданию уже ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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