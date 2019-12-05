Один из участков Большого Казанского кольца назовут «Магистраль 100-летия ТАССР»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-05T16:40:13+03:00

Речь идет об участке дороги от улицы Мидхата Булатова до Борисковской

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Казани появится магистраль 100-летия ТАССР. Именно так назовут участок Большого Казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов города.

Напомним, ранее правительство России на строительство данного участка БКК выделило дополнительно 650 миллионов рублей. Это будет четырехполосная дорога, соответствующая категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Работы по ее созданию уже ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU