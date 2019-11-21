2019-11-21T15:47:31+03:00
Экономика

Правительство РФ на строительство первого этапа Большого казанского кольца дополнительно выделило 650 миллиона рублей

Это было сделано в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Олег ЛУГОВОЙ
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Полная же стоимость работ реализации первого этапа проекта превышает сумму в 2 миллиарда рублей.Полная же стоимость работ реализации первого этапа проекта превышает сумму в 2 миллиарда рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правительство РФ в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделило регионам дополнительные 14,7 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для особо затратных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры в городских агломерациях.

Татарстану из этой суммы достанется 650 миллионов рублей, которые направят на строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК). Речь идет об участке длиной в 800 метров – от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Это будет четырехполосная дорога, соответствующая категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Работы уже ведутся.

- Данный отрезок считается одним из самых сложных в ходе первого этапа строительства БКК. Для этого придется возводить подпорные стены по ходу движения и построить подземный пешеходный переход, - отмечают в Минтрансе Татарстана.

Полная же стоимость работ по обустройству данного участка превышает 2 миллиарда рублей. При этом один миллиард выделят из федерального бюджета, а остальное – из республиканского. Работы должны быть завершены на конец августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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