2019-12-04T19:30:28+03:00
Общество

В Казани и трех районах Татарстана построят комплексы сортировки мусора

Предприятия разместятся на территории технопарков
Алина ГАБДУЛИНА
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Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусораДелается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани, а также Арском, Верхнеуслонском и Алексеевском районах Татарстана появиться комплексы сортировки мусора. Курировать проекты будет «РТ-Инвест». Предприятия разместятся на территории технопарков.

Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусора. Объекты компания планирует сдать в 2022 году.

Напомним, ранее Глагосэкспертиза одобрила проект создания мусоросжигательного завода в поселке Осиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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