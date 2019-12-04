В Казани и трех районах Татарстана построят комплексы сортировки мусора
Предприятия разместятся на территории технопарков
Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани, а также Арском, Верхнеуслонском и Алексеевском районах Татарстана появиться комплексы сортировки мусора. Курировать проекты будет «РТ-Инвест». Предприятия разместятся на территории технопарков.
Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусора. Объекты компания планирует сдать в 2022 году.
Напомним, ранее Глагосэкспертиза одобрила проект создания мусоросжигательного завода в поселке Осиново.
ИСТОЧНИК KP.RU