В Казани и трех районах Татарстана построят комплексы сортировки мусора

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-04T19:30:28+03:00

Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Казани, а также Арском, Верхнеуслонском и Алексеевском районах Татарстана появиться комплексы сортировки мусора. Курировать проекты будет «РТ-Инвест». Предприятия разместятся на территории технопарков.

Делается это с целью отказа республики от полигонных захоронений мусора. Объекты компания планирует сдать в 2022 году.

Напомним, ранее Глагосэкспертиза одобрила проект создания мусоросжигательного завода в поселке Осиново.

ИСТОЧНИК KP.RU