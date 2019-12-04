Средняя пенсия в Татарстане составила 13,8 тысячи рублей
По данным на октябрь 2019 года средняя пенсия жителей Татарстана составляет 13 857 рублей. Это на 2,2% больше той, что была в регионе в прошлом году. Но меньше показателя 2019 года по России, который составил 14 205 рублей. Такие данные предоставляет Татарстанстат.
Отметим, что средний размер пенсии на 1 января в республике составлял 13 726 рублей, на 1 апреля - 13 785 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU