Средняя пенсия в Татарстане составила 13,8 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-04T16:31:59+03:00

Эта на 2,2% больше чем в прошлом году

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По данным на октябрь 2019 года средняя пенсия жителей Татарстана составляет 13 857 рублей. Это на 2,2% больше той, что была в регионе в прошлом году. Но меньше показателя 2019 года по России, который составил 14 205 рублей. Такие данные предоставляет Татарстанстат.

Отметим, что средний размер пенсии на 1 января в республике составлял 13 726 рублей, на 1 апреля - 13 785 рублей.

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Цель – недопущение получения пенсии за уже умершего родственника. Для этого будут проверять и обновлять базу данных тех кому за 85 лет, которые долго не обращались в ПФР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU