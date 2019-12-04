В Татарстане Пенсионный фонд России начал подсчет «мертвых душ»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-04T10:02:45+03:00

Проверяют тех, кому за 85 лет, которые долго не обращались в ПФР

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В Татарстане ПФР начал подсчет «мертвых душ». Цель – недопущение получения пенсии за уже умершего родственника. Для этого будут проверять и обновлять базу данных тех кому за 85 лет, которые долго не обращались в ПФР.

- В течение декабря 2019 года сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда лично посетят на дому данных получателей пенсий, с целью подтверждения личности, актуализации данных и предотвращения переплаты пенсий. Обращаем ваше внимание, что все сотрудники имеют удостоверение работника Пенсионного фонда России и обязаны предъявить его по требованию гражданина. Сотрудники фонда посещают указанную категорию граждан на дому и не призывают их самолично обращаться в клиентские службы ПФР для подтверждения личности. В случае если сотруднику не удалось встретиться с пенсионером, в почтовый ящик адресату оставляют памятку и уведомление о необходимости подтверждения личности, - сообщают в татарстанском отделении ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU